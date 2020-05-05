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    Тема: наращивание ресниц
    • Lyaman Вчера в 17:14 «Ответить»
      Девочик, зацените фото. Делала объем, потратила на это 4 часа. Мне не нравится вид и времени ушло слишком много. Что скажете вообще? Я обучалась месяц назад.
      • Marina2001 Вчера в 19:35 «Ответить»
        Для новичка сносный результат, материалы не видны, но ресницы склеины и глаза очень покраснели у девушки. Да и долго конечно 4 часа, но снова вопрос, сколько раз до этого ты такое делала? Если это второй-третий опыт, то тоже терпимо. А так вам бы лучше подучиться. Могу посоветовать студию Околашес – курсы 1-3 дня уже вам пойдут на пользу, разберут ваши ошибки и обучат технике.
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