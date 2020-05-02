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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Снять квартиру посуточно в Иркутске
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 20:22 «Ответить»
      Вам необходимо снять квартиру посуточно в Иркутске? В этом Вам поможет сайт по аренде квартир в Иркутске [ссылка скрыта, авторизуйтесь] только центральный район города, все полностью укомплектовано для комфортного проживания. Бытовая техника, мебель, вся посуда и постельные принадлежности. Для работы в комфортных условия в квартирах имеется бесплатный вай-фай. Предоставляются отчетные документы для командировочных специального гостиничного образца. Возможность бесплатно забронировать апартаменты за 14 дней до прибытия в Иркутск. Посуточные квартиры это полноценный домашний уют.
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