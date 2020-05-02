Возможные причины ухудшения кондиционирования воздуха в автомобиле бывают по многим причинам, неправильное обслуживание и повреждения кондиционера это распространенные причины. Они могут возникнуть в результате неправильной эксплуатации без периодических проверок, износа или повреждения элементов кондиционера, а также случайных событий повреждения во время аварий. Для ремонта кондиционера требуются углубленные технические знания и специальное оборудование для мастерских.
Ремонт системы кондиционирования автомобиля — самая распространенная неисправность — это вскрытие системы: возможный разрыв гибких шлангов, коррозия шлангов или конденсатора. Кабели могут быть отремонтированы. Поврежденные гибкие фрагменты которые удаляются и на их место устанавливаются новые секции резиновых шлангов. Алюминиевые трубы можно сваривать или использовать ремонтные гильзы.
У вас вышел из строя автокондиционер? Произведите ремонт в сервис обслуживания автокондиционеров Р134А.МСК.РУ Акции на заправку, ремонт, диагностику и другие работы с автокондиционерами, подробности на нашем сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Акция 2020 года — диагностика кондиционера 100 руб.! Видео отзыв о компании смотрите на сайте!.