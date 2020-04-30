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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Независимый обмер квартир в новостройках
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 14:42 «Ответить»
      Измерение площади квартиры — Часто бывает, что полезная площадь квартиры отличается от площади, включенной в проект застройки. Измерения площади квартиры или помещений имеют важное значение при покупке квартиры у застройщика, когда мы хотим точно знать, какая полезная площадь у него есть, потому что этот факт влияет на цену покупки квартиры. Кроме этого, полезная площадь квартиры очень важна при определении суммы платы за аренду квартиры. Главная проблема заключается в разнице между измеренной площадью помещений, включенных в проект, и фактической площадью квартиры после того, как она была введена в эксплуатацию.

      Независимый обмер квартир в новостройках в Москве и Московской области от компании "Обмерщик.ру" Замер квартир — это наша основная услуга. Специалисты компании окажут весь спектр услуг по обмеру квартир, зданий, помещений исключительно современным высокоточным измерительным оборудованием. С нами вы экономите свое время и деньги. Заходите на сайт [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Также связаться с нами можно по номеру телефона: +7 499 391-79-21
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