Измерение площади квартиры — Часто бывает, что полезная площадь квартиры отличается от площади, включенной в проект застройки. Измерения площади квартиры или помещений имеют важное значение при покупке квартиры у застройщика, когда мы хотим точно знать, какая полезная площадь у него есть, потому что этот факт влияет на цену покупки квартиры. Кроме этого, полезная площадь квартиры очень важна при определении суммы платы за аренду квартиры. Главная проблема заключается в разнице между измеренной площадью помещений, включенных в проект, и фактической площадью квартиры после того, как она была введена в эксплуатацию.
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