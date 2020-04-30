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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Станки,прессы,гильотины,ножницы,вальцы,листогибы,трубогибы,молоты,машины листоправ
    • New! egmash Cегодня в 13:15 «Ответить»
      Станки: Сверлильные. Токарные. Фрезерные. Зубофрезерные и зубообрабатывающие, зубонарезные. Шлифовальные. Расточные. Автоматы, полуавтоматы. Долбежные, строгальные станки. Ножницы гильотинные. Трубогибы, гибочные станки. Кузнечно-прессовое оборудование. Прессы и машины листогибочные, листоправильные. Прессы КД, КЕ, КИ, КБ, КВ, П, ПБ, ПО,КА, ДЕ, ДГ кривошипные, гидравлические. Молоты ковочные. Колёсотокарные станки КЖ,РТ. Предлагаем со склада и на заказ. Твердомеры. Разрывные машины, испытательные прессы ПСУ, ПС, МС, ПММ, УММ, МУП, ГМС, ГРМ, РМ .
      тел. +7 (4822) 418056, 418710
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