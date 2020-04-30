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|Тема:
|Турбокомпрессоры ТВ, ТГ (воздуходувка, газодувка)
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Предлагаем поставку турбокомпрессоров (воздуходувка, газодувка) многоступенчатые ТВ-42-1,4; ТВ-50-1,6; ТВ-80-1,2; ТВ-80-1,4; ТВ-80-1,6; ТВ-175-1,6; ТВ-200-1,4; ТВ-300-1,6; 2ТГ-80-1,4; 2ТГ-80-1,6; ТГ-80-1,8; 2ТГ-80-1,8; ТГ-170-1,7; ТГ-200-1,4; ТГ-300-1,6; ТГ-66Л-1,09 производства АО "Завод Узбекхиммаш".
Поставка запчастей к турбокомпрессорам:
Рабочее колесо турбокомпрессора;
Ротор в сборе турбокомпрессора;
Вал турбокомпрессора;
Комплект воздушных уплотнений турбокомпрессора (уплотнение вала, уплотнение колеса, уплотнение думмиса);
Ремкомплект для турбокомпрессора.
ЗИП для турбокомпрессора.
Турбокомпрессоры производства АО "Завод Узбекхиммаш":
тел. +7 (4822) 418056, 418710
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