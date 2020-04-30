Мы проектируем осуществляем сборку и монтаж пуско-наладку:сборку щитов управления и автоматики (ШУ) в соответствии с Вашим проектом;разработку документации (паспорт, электрическая схема, спецификация) шкафов управления (ШУ);программирование ПЛК контроллеров щитов автоматизации и диспетчеризации;установка и электромонтаж (ШУ) на объекте;пусконаладочные работы (ПНР) шкафов автоматики (ША) на объекте.Стоимость щитов управления и автоматики будет зависеть от выбора комплектующих и особенностей технологического процесса, количества контролируемых сигналов и прочих параметров.Наши инженеры подберут оптимальную комплектацию оборудования под Ваши задачи.Как правило в состав щитов автоматики входит следующее оборудование в различных комбинациях:Контрольно-измерительные приборы (таймеры, счетчики, регуляторы);Программируемые логические контроллеры (ПЛК);Модули дискретного и аналогового ввода-вывода;Преобразователи частоты;Устройства плавного пуска;Автоматы защиты и рубильники;Контакторы (магнитные пускатели);Телекоммуникационное оборудование (коммутаторы, модемы, маршрутизаторы, преобразователи интерфейсов).Вы можете заказать цены и купить шкафы для различных процессов:Управление насосами, задвижками и клапанами;Автоматизация внутреннего и наружного освещения;Автоматизация и мониторинг приточной и вытяжной вентиляцией;Управление вентиляторами дымоудаления;Автоматизация работы электродвигателей.Расшифровка аббревиатур щитов и шкафов управления:Шкаф (Щит) автоматики и управления вентиляторами (ШАВ, ЩАВ, ШУВ, ЩУВ);Шкаф (Щит) автоматики и управления дымоудаления (ШАД, ЩАД, ШУД, ЩУД);Шкаф (Щит) автоматики и управления насосами (ШАН, ЩАН, ШУН, ЩУН);Шкаф (Щит) автоматизации и управления котельной (ШАК, ЩАК, ШУК, ЩУК);Шкаф (Щит) управления задвижками (ШУЗ, ЩУЗ);Шкаф (Щит) управления клапанами (ШУК, ЩУК);Шкаф (Щит) управления электроприводами (ШУЭ, ЩУЭ);Шкаф (Щит) управления двигателем (ШУД, ЩУД);Для буквенного обозначения типов щитов (шкафов) могут приниматься аббревиатуры наименований по функциональному назначению.Главные распределительные щиты (ГРЩ);Вводно-распределительное устройство (ВРУ);Крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус (КСРМ);Осветительный щиток с выключателем (ОЩВ);Пункт распределительный (ПР);Шкаф вытяжной (ШВ);Шкаф учета (ШУ);Щиты автоматики(ЩА);Щиты аварийного освещения (ЩАО);Щит автоматического переключения (ЩАП);Щит бесперебойного питания для цепей автоматики и процессорной техники (ЩБП);Щиток вводный (ЩВ);Щиток квартирный (ЩК);Щиты освещения (ЩО);Щиты распределительные (ЩР);Щиток механизации (ЩМ);Щит с монтажной панелью(ЩМП);Щит навесной (ЩН);Щит распределительный навесной (ЩРН);Щит распределительный встраиваемый (ЩРВ);Щит распределительный силовой (ЩРС);Щиты учета (ЩУ);Щиты управления (ЩУ);Щит учета гаражный (ЩУГ);Щит учетно-распределительный навесной (ЩУРН);Щит учетно-распределительный встраиваемый (ЩУРВ);Щит этажный (ЩЭ);Устройство этажное распределительное многоящичное (УЭРМ);Ящик вводной (ЯВ);Ящик с понижающим трансформатором (ЯТП).Заказать Сборку шкафов (щитов) управления и автоматики, уточнить стоимость и сроки сборки, а также задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону или электронной почте.тел. +7 (4822) 418056, 418710