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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Шкафы, щиты, ящики НКУ АСУ ТП изготовим, монтаж,пуско-наладка
    • New! egmash Cегодня в 13:11 «Ответить»
      Мы проектируем осуществляем сборку и монтаж пуско-наладку:
      сборку щитов управления и автоматики (ШУ) в соответствии с Вашим проектом;
      разработку документации (паспорт, электрическая схема, спецификация) шкафов управления (ШУ);
      программирование ПЛК контроллеров щитов автоматизации и диспетчеризации;
      установка и электромонтаж (ШУ) на объекте;
      пусконаладочные работы (ПНР) шкафов автоматики (ША) на объекте.
      Стоимость щитов управления и автоматики будет зависеть от выбора комплектующих и особенностей технологического процесса, количества контролируемых сигналов и прочих параметров.

      Наши инженеры подберут оптимальную комплектацию оборудования под Ваши задачи.

      Как правило в состав щитов автоматики входит следующее оборудование в различных комбинациях:

      Контрольно-измерительные приборы (таймеры, счетчики, регуляторы);
      Программируемые логические контроллеры (ПЛК);
      Модули дискретного и аналогового ввода-вывода;
      Преобразователи частоты;
      Устройства плавного пуска;
      Автоматы защиты и рубильники;
      Контакторы (магнитные пускатели);
      Телекоммуникационное оборудование (коммутаторы, модемы, маршрутизаторы, преобразователи интерфейсов).
      Вы можете заказать цены и купить шкафы для различных процессов:

      Управление насосами, задвижками и клапанами;
      Автоматизация внутреннего и наружного освещения;
      Автоматизация и мониторинг приточной и вытяжной вентиляцией;
      Управление вентиляторами дымоудаления;
      Автоматизация работы электродвигателей.
      Расшифровка аббревиатур щитов и шкафов управления:
      Шкаф (Щит) автоматики и управления вентиляторами (ШАВ, ЩАВ, ШУВ, ЩУВ);
      Шкаф (Щит) автоматики и управления дымоудаления (ШАД, ЩАД, ШУД, ЩУД);
      Шкаф (Щит) автоматики и управления насосами (ШАН, ЩАН, ШУН, ЩУН);
      Шкаф (Щит) автоматизации и управления котельной (ШАК, ЩАК, ШУК, ЩУК);
      Шкаф (Щит) управления задвижками (ШУЗ, ЩУЗ);
      Шкаф (Щит) управления клапанами (ШУК, ЩУК);
      Шкаф (Щит) управления электроприводами (ШУЭ, ЩУЭ);
      Шкаф (Щит) управления двигателем (ШУД, ЩУД);
      Для буквенного обозначения типов щитов (шкафов) могут приниматься аббревиатуры наименований по функциональному назначению.

      Главные распределительные щиты (ГРЩ);
      Вводно-распределительное устройство (ВРУ);
      Крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус (КСРМ);
      Осветительный щиток с выключателем (ОЩВ);
      Пункт распределительный (ПР);
      Шкаф вытяжной (ШВ);
      Шкаф учета (ШУ);
      Щиты автоматики(ЩА);
      Щиты аварийного освещения (ЩАО);
      Щит автоматического переключения (ЩАП);
      Щит бесперебойного питания для цепей автоматики и процессорной техники (ЩБП);
      Щиток вводный (ЩВ);
      Щиток квартирный (ЩК);
      Щиты освещения (ЩО);
      Щиты распределительные (ЩР);
      Щиток механизации (ЩМ);
      Щит с монтажной панелью(ЩМП);
      Щит навесной (ЩН);
      Щит распределительный навесной (ЩРН);
      Щит распределительный встраиваемый (ЩРВ);
      Щит распределительный силовой (ЩРС);
      Щиты учета (ЩУ);
      Щиты управления (ЩУ);
      Щит учета гаражный (ЩУГ);
      Щит учетно-распределительный навесной (ЩУРН);
      Щит учетно-распределительный встраиваемый (ЩУРВ);
      Щит этажный (ЩЭ);
      Устройство этажное распределительное многоящичное (УЭРМ);
      Ящик вводной (ЯВ);
      Ящик с понижающим трансформатором (ЯТП).
      Заказать Сборку шкафов (щитов) управления и автоматики, уточнить стоимость и сроки сборки, а также задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону или электронной почте.
      тел. +7 (4822) 418056, 418710
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