Мы проектируем осуществляем сборку и монтаж пуско-наладку:
сборку щитов управления и автоматики (ШУ) в соответствии с Вашим проектом;
разработку документации (паспорт, электрическая схема, спецификация) шкафов управления (ШУ);
программирование ПЛК контроллеров щитов автоматизации и диспетчеризации;
установка и электромонтаж (ШУ) на объекте;
пусконаладочные работы (ПНР) шкафов автоматики (ША) на объекте.
Стоимость щитов управления и автоматики будет зависеть от выбора комплектующих и особенностей технологического процесса, количества контролируемых сигналов и прочих параметров.
Наши инженеры подберут оптимальную комплектацию оборудования под Ваши задачи.
Как правило в состав щитов автоматики входит следующее оборудование в различных комбинациях:
Контрольно-измерительные приборы (таймеры, счетчики, регуляторы);
Программируемые логические контроллеры (ПЛК);
Модули дискретного и аналогового ввода-вывода;
Преобразователи частоты;
Устройства плавного пуска;
Автоматы защиты и рубильники;
Контакторы (магнитные пускатели);
Телекоммуникационное оборудование (коммутаторы, модемы, маршрутизаторы, преобразователи интерфейсов).
Вы можете заказать цены и купить шкафы для различных процессов:
Управление насосами, задвижками и клапанами;
Автоматизация внутреннего и наружного освещения;
Автоматизация и мониторинг приточной и вытяжной вентиляцией;
Управление вентиляторами дымоудаления;
Автоматизация работы электродвигателей.
Расшифровка аббревиатур щитов и шкафов управления:
Шкаф (Щит) автоматики и управления вентиляторами (ШАВ, ЩАВ, ШУВ, ЩУВ);
Шкаф (Щит) автоматики и управления дымоудаления (ШАД, ЩАД, ШУД, ЩУД);
Шкаф (Щит) автоматики и управления насосами (ШАН, ЩАН, ШУН, ЩУН);
Шкаф (Щит) автоматизации и управления котельной (ШАК, ЩАК, ШУК, ЩУК);
Шкаф (Щит) управления задвижками (ШУЗ, ЩУЗ);
Шкаф (Щит) управления клапанами (ШУК, ЩУК);
Шкаф (Щит) управления электроприводами (ШУЭ, ЩУЭ);
Шкаф (Щит) управления двигателем (ШУД, ЩУД);
Для буквенного обозначения типов щитов (шкафов) могут приниматься аббревиатуры наименований по функциональному назначению.
Главные распределительные щиты (ГРЩ);
Вводно-распределительное устройство (ВРУ);
Крупногабаритный сборно-разборный металлокорпус (КСРМ);
Осветительный щиток с выключателем (ОЩВ);
Пункт распределительный (ПР);
Шкаф вытяжной (ШВ);
Шкаф учета (ШУ);
Щиты автоматики(ЩА);
Щиты аварийного освещения (ЩАО);
Щит автоматического переключения (ЩАП);
Щит бесперебойного питания для цепей автоматики и процессорной техники (ЩБП);
Щиток вводный (ЩВ);
Щиток квартирный (ЩК);
Щиты освещения (ЩО);
Щиты распределительные (ЩР);
Щиток механизации (ЩМ);
Щит с монтажной панелью(ЩМП);
Щит навесной (ЩН);
Щит распределительный навесной (ЩРН);
Щит распределительный встраиваемый (ЩРВ);
Щит распределительный силовой (ЩРС);
Щиты учета (ЩУ);
Щиты управления (ЩУ);
Щит учета гаражный (ЩУГ);
Щит учетно-распределительный навесной (ЩУРН);
Щит учетно-распределительный встраиваемый (ЩУРВ);
Щит этажный (ЩЭ);
Устройство этажное распределительное многоящичное (УЭРМ);
Ящик вводной (ЯВ);
Ящик с понижающим трансформатором (ЯТП).
Заказать Сборку шкафов (щитов) управления и автоматики, уточнить стоимость и сроки сборки, а также задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону или электронной почте.
тел. +7 (4822) 418056, 418710