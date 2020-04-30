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Тема: Заказать проект жилого дома.
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Приобрели большой участок, в следующем году планируем начать стройку. Решили подойти к вопросу основательно, хотим , конечно, заказать проект, а еще желательно и ландшафтный проект сделать. У кого есть опыт в таком вопросе, подскажите, пожалуйста, проверенную компанию.
Мы очень долго с семьей думали над проектом для нового дома, в итоге по совету знакомых обратились в ООО Гильдия зодчих
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, все очень устроило, сделали проект дома быстро, с учетом всех потребностей и желаний. Цена тоже приятная в сравнении с другими компаниями.
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