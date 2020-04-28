Советую вам рассмотреть модульные здания для функциональной торговли. У этой конструкции есть преимущества определённые:
- быстрота монтажа, мобильность;
- нет необходимости готовить основание под помещение;
- низкая цена;
- нет необходимости получать разрешение на земляные работы;
- качество материала;
- длительный срок эксплуатации.
Посмотрите ещё тут особенности модульной конструкции - https://psb-stroy.ru/funkcionalnye-modulnye-zdaniya-dlya-torgovli/ Источник: Функциональные модульные здания для торговли.