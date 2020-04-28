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    Вт., 28 апреля 2020г.
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    Тема: Стироительство торгового павильона
    • Сегодня! Виолина Cегодня в 10:14 «Ответить»
      Как быстро и недорого построить торговый павильон, магазин, чтобы без кучи разрешений.
      • Сегодня! Realmccoy Cегодня в 10:29 «Ответить»
        Советую вам рассмотреть модульные здания для функциональной торговли. У этой конструкции есть преимущества определённые:
        - быстрота монтажа, мобильность;
        - нет необходимости готовить основание под помещение;
        - низкая цена;
        - нет необходимости получать разрешение на земляные работы;
        - качество материала;
        - длительный срок эксплуатации.
        Посмотрите ещё тут особенности модульной конструкции - https://psb-stroy.ru/funkcionalnye-modulnye-zdaniya-dlya-torgovli/
        Источник: Функциональные модульные здания для торговли.
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