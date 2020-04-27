[ссылка скрыта, авторизуйтесь] - биржа, где есть функция Микрозадачи, где можно заказать Всё что угодно, будь это подписка или просмотр истории, а также комментарий или реклама вашей страницы на каком-нибудь сайте или в другой социальной сети. Можно придумать практически любое задание, главное фантазия)
Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 4 руб.
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А этот вариант прекрасно подходит всем тем, кто хочет получить продвижение своей страницы в Инстаграм!