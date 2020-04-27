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    Пн., 27 апреля 2020г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Где купить в Москве квартиру?
    • Муровлянин Вчера в 23:35 «Ответить»
      У какого застройщика сейчас выгодно купить квартиру в Москве? Насколько целесообразно сейчас покупать квартиру?
      • Сегодня! Artur22 Cегодня в 00:08 «Ответить»
        Здравствуйте. Мы в Москве брали квартиру в этом жк [ссылка скрыта, авторизуйтесь] этот жк находится в Орехово рядом с парком. Мы при покупке обращали внимание на разрешительные документы это в самую первую очередь, а потом уже и на репутацию и количество завершенных проектов. И нас все удовлетворило, рассмотрите этот жк.
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