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    Вс., 26 апреля 2020г.
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    Форум: Форум сексуального общения
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    Тема: Девчёнки, развлекуха + заработок для нас!!!
    • Сегодня! elka77 Cегодня в 16:14 «Ответить»
      https://coomeet.com/id15617972038513

      Интересный видео-чат, в котором вы получаете баллы за общение с парнями со всего мира (без интима). Вывод средств от 50$ (=5000 баллов) на карту или электронные кошельки, деньги выводятся 100%. Суть в том, что за общение платят парни (проекту), а уже проект делится с девушками полученной прибылью, начисляя баллы за активность (видео-чат и смс-чат).

      Пользуемся, дорогие девушки, пока все изолировались по домам – самое время зарабатывать!!!

      Заработать 5000 баллов просто (100 баллов = 1$), на это может уйти от нескольких часов до недели, в зависимости от вашей активности. Начисляются баллы за входящие сообщения, присланные фото, за время общения в видео-чате.

      Как заработать: 1. Регистрируемся бесплатно на сайте по ссылке, включаем камеру и микрофон (для регистрации потребуется показать на камеру разворот паспорта – эта информация нигде фиксируется и не высвечивается, просто нужно для подтверждения того, что вы реальный человек, а также предотвращает создание многочисленных аккаунтов);

      2. Загружаем фотку, придумываем ник;

      3. Получаем сразу 1$ за регистрацию;

      4. Читаем правила сайта. Нарушители правил блокируются, например, нельзя раздеваться, показывать бельё или фото эротического содержания (только если вы уже добавили человека в друзья), закрывать камеру, при этом в кадре должны быть только вы;

      5. Переходим в видео чат и жмём по кнопке для начала видео чата, начинается поиск. Сами понимаете, это иностранцы, они могут демонстрировать свои «прелести», но их тут же блокирует администрация сайта – за этим строго следят!;

      6. Общаемся, стараясь заинтересовать собеседника (во время сеанса можно писать сообщения – они автоматически переводятся на язык собеседника). Парням даётся одна бесплатная минута, за все последующие они платят, при этом проект всё равно оплачивает девушкам с первой минуты, по тарифу 3 балла – 1 минута, 9 баллов последующие минуты (это минимальный тариф). Чем больше вы накапливаете баллов, тем выше будет тариф (4/10 баллов за минуту, 5/11 и 7/19). Много бонусов даётся от проекта, когда вы попадаете в Топ – причём, попасть в таблицу несложно;

      7. Добавляем в друзья собеседников (обычно они добавляются сами, вам остаётся только подтвердить), переписываемся или общаемся с помощью видео звонков;

      8. Приглашаем друзей, чтобы заработать ещё больше!
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