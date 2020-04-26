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    Вс., 26 апреля 2020г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Заказать морепродукты
    • Сегодня! Олег777 Cегодня в 11:11 «Ответить»
      Подскажите хороший магазин, где можно заказать свежую копченую рыбку с доставкой по Москве. А то сейчас полиция прямо всех подряд метет, из квартиры нельзя выйти.
      • Сегодня! Руслан82 Cегодня в 11:16 «Ответить»
        Доставка продуктов на дом экономит не только время, но и финансы. К примеру я заказываю морепродукты и рыбные деликатесы в магазине ЛА МАРЕ [ссылка скрыта, авторизуйтесь] с доставкой по Москве. Ассортимент в магазине просто огромнейший. Доставка всегда вовремя.
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