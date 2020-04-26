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    Вс., 26 апреля 2020г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Свет на авто
    • Gordeev568 Вчера в 23:24 «Ответить»
      Хочу поменять свет на авто на светодиодные лампы. Какие сейчас нормальные?
      • АртемЛ Вчера в 23:25 «Ответить»
        Я брал себе такие светодиодные лампы Optima LED i-ZOOM H4 Warm White . До этого пользовался ксеноновыми, у светодиодных более приятный свет, и освещают они отлично. По совету приятеля заказывал на этом сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] , качество ламп отличное, уже практически год с ними езжу
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