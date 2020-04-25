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    Сб., 25 апреля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Как выбросить мебель в Мосве?
    • Сегодня! Муровлянин Cегодня в 16:08 «Ответить»
      Привет. Планирую сменить обстановку в квартире с полной заменой мебели, соответственно, встает вопрос - как избавиться от старых вещей. Подскажите дельный совет по избавлению от старой мебели в Москве, что с ней делать?
      • Сегодня! Artur22 Cегодня в 16:41 «Ответить»
        Здравствуйте. Советую вам здесь посмотреть как выбросить старую мебель в Москве [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Мы вот недавно обновили кухню и столкнулись с необходимостью избавиться от старой, самим было хлопотно заниматься, обратились в Утиль Мастер, ссылку этой компании я оставил, довольны, все быстро, аккуратно, цена вполне приемлемая.
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