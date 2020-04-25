Привет. Планирую сменить обстановку в квартире с полной заменой мебели, соответственно, встает вопрос - как избавиться от старых вещей. Подскажите дельный совет по избавлению от старой мебели в Москве, что с ней делать?
Здравствуйте. Советую вам здесь посмотреть как выбросить старую мебель в Москве [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Мы вот недавно обновили кухню и столкнулись с необходимостью избавиться от старой, самим было хлопотно заниматься, обратились в Утиль Мастер, ссылку этой компании я оставил, довольны, все быстро, аккуратно, цена вполне приемлемая.