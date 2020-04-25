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    Тема: Вопросы про правильные ставки
    • Сегодня! Elver Cегодня в 15:40 «Ответить»
      Недавно начал делать ставки, мой друг довольно часто поднимает неплохой кэш с них и мне тоже стало интересно это дело. Вопрос такой: есть ли здесь кто разбирается, что такое ставка ни индивидуальный тотал? Не могу понять в чем там суть..
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