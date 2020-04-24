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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: курс
    • Сегодня! kuzina71 Cегодня в 21:23 «Ответить»
      Подскажите курсы для начинающих архитекторов?
      • New! tornadooda Cегодня в 21:56 «Ответить»
        Привет могу посоветовать вам [URL=https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь] revit[/URL] ,там дают основные понятия BIM-моделирования,также основы совместной работы в системе BIM,и многое другое,а по окончании курса выдают международный сертификат.
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