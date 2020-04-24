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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Коттеджный поселок Воскресенское 2
    • New! gospodchenkova Cегодня в 16:39 «Ответить»
      «Воскресенское 2» – жилой комплекс имеющий статус премиум-класса, находится он в экологически чистом районе вблизи села Воскресенское. Имеется несколько вариантов подъезда по шоссе Щелковскому или Горьковскому. Окружен поселок красивым сосновым лесом рядом с чистым Пашуковским озеров.

      «Коттеджный поселок Воскресенское 2» расположен в красивом и уникальном месте, которое сочетает в себе доступность городской инфраструктуры, а также в свою очередь экологичность и что важно комфорт жизни за городом. Из любой точки коттеджного поселка открывается красивый вид на Вознесенскую церковь. Мы имеем большой опытом и знаем фактически все тонкости при строительстве такого вида загородного жилья, поэтому будьте всегда уверены что этот поселок премиум-класса достоин вашего выбора!. Все подробности на нашем сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Местонахождение Московская обл, Щелковское шоссе, Горьковское шоссе 30 км от МКАД
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