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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Услуги частного риэлтора в Москве
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 15:02 «Ответить»
      Стоимость услуг риэлтора не всегда связана конкретно с качеством предоставляемой вам услуги. У многих людей которые желают произвести сделку с недвижимостью и обратившихся в нескольким агентств возникает довольно четкое понимание, что чем выше цены на услуги риэлтора тем в итоге будет лучше проведена сделка. В большинстве случаев, качественное обслуживание клиентов, влияющее на имидж агентства и стоимость услуг риэлтора ни как не влияет на их качество.

      Если вы четко понимаете что пришли не на чашечку бразильского кофе, а купить квартиру своей мечты – то услуги частного риэлтора будут на порядок качественней и дешевле. Частные риэлторы в большинстве своем имеют несколько больший опыт работы, чем обычный сотрудник агентства недвижимости. У сотрудника агентства есть свой начальник, а над ним еще один, они и диктуют правила игры. У частного риэлтора один начальник – этот начальник клиент. Частный риэлтор в Москве Марина Юрьевна всегда сможет реально помочь решить жилищные проблемы в Москве. Сайт персонального риэлтора [ссылка скрыта, авторизуйтесь] На сайте узнаете стоимость услуг, все преимущества, профессиональные достижения и навыки в качестве риэлтора.
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