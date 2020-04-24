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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Инвестиции в недвижимость
    • New! Виолина Cегодня в 11:02 «Ответить»
      Думаю вложить деньги вложиться, где-нибудь заграницей. Сейчас подыскиваю интересные варианты для вложения денег. Что посоветуете?
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