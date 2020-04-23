Здравствуйте. Нужно перевезти много бытовок со старого объекта на новый, подскажите компанию, занимающуюся перевозкой бытовок по адекватным ценам? Важен момент, чтобы не пришлось долго ждать, потому что уже нужно начинать строительство, бригада скоро приедет.
Здравствуйте, советую вам на своем опыте обратиться в компанию Балтрейлер, потому что они занимаются уже давно перевозкой бытовок [ссылка скрыта, авторизуйтесь] мы очень долго сотрудничали с этой компанией, так как у них есть гарантии, что с грузом в пути ничего не случится, весь путь сопровождают, в общем очень надежная компания с адекватными ценами за услуги.