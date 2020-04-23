Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 23 апреля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 65 посетителей
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Перевозка бытовок
    • Сегодня! Муровлянин Cегодня в 03:26 «Ответить»
      Здравствуйте. Нужно перевезти много бытовок со старого объекта на новый, подскажите компанию, занимающуюся перевозкой бытовок по адекватным ценам? Важен момент, чтобы не пришлось долго ждать, потому что уже нужно начинать строительство, бригада скоро приедет.
      • Сегодня! Artur22 Cегодня в 03:52 «Ответить»
        Здравствуйте, советую вам на своем опыте обратиться в компанию Балтрейлер, потому что они занимаются уже давно перевозкой бытовок [ссылка скрыта, авторизуйтесь] мы очень долго сотрудничали с этой компанией, так как у них есть гарантии, что с грузом в пути ничего не случится, весь путь сопровождают, в общем очень надежная компания с адекватными ценами за услуги.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода