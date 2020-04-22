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    Ср., 22 апреля 2020г.
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    Тема: Прокат авто
    • Сегодня! Inna898 Cегодня в 09:09 «Ответить»
      Посоветуйте компанию для проката автомобиля
      • Сегодня! milanka111 статус: [забанен] Cегодня в 09:10 «Ответить»
        Если вас интересует прокат автомобилей по России, то советую обратить внимание на данный ресурс [ссылка скрыта по причине бана]. Я несколько раз таким образом брала машину на прокат и оставалась довольна. Очень удобный ресурс, можно заранее забронировать автомобиль перед поездкой, а не бегать в поисках проката по незнакомку городу.
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