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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Как выбрать хорошую курятину?
    • New! AlexanS Cегодня в 20:38 «Ответить»
      Хочу приготовить терияки, последний раз курица попалась, на вид классная, когда приготовил, мясо нежное, но посторонний запах, какой то химии портил все впечатление. Как выбрать курицу, чтобы пахла только курицей.
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