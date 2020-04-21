У меня сеть небольших гостиниц. Естественно, теперь с их заполнением –
большие проблемы. У моих знакомых предпринимателей дела не лучше. Мы
общаемся, обмениваемся опытом, но иногда информации недостаточно, за
деревьями не видим лес. Помогают консультации для руководителей,
которые ведет коуч Елена Малькова. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Консультирует она в том числе по скайпу, чтобы было более оперативно и
обеспечивало безопасность людей. Также у нее есть комплексные
тренинговые программы, различные консалтинговые проекты. Мы давно с
ней общаемся, и ее опыт позволяет решать различные задачи, связанные как
с управлением, подбором персонала, так и более глобальные.