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    Вт., 21 апреля 2020г.
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    Тема: Консультации для руководителей по выходу из кризиса
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:57 «Ответить»
      У меня сеть небольших гостиниц. Естественно, теперь с их заполнением –
      большие проблемы. У моих знакомых предпринимателей дела не лучше. Мы
      общаемся, обмениваемся опытом, но иногда информации недостаточно, за
      деревьями не видим лес. Помогают консультации для руководителей,
      которые ведет коуч Елена Малькова. https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      Консультирует она в том числе по скайпу, чтобы было более оперативно и
      обеспечивало безопасность людей. Также у нее есть комплексные
      тренинговые программы, различные консалтинговые проекты. Мы давно с
      ней общаемся, и ее опыт позволяет решать различные задачи, связанные как
      с управлением, подбором персонала, так и более глобальные.
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