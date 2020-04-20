[COLOR=Red]Предлагаем воспользоваться услугами нашего нового сервиса [ссылка скрыта, авторизуйтесь][/COLOR]
-Быстрый запуск серверов
-Удобное управление через панель
-Посуточная гибкая тарификация
-Бесплатная лицензия Windows, доступ по RDP
-Бесплатный пробный период
[COLOR=red]Локации в 16 Дата-центрах на четырех континентах:[/COLOR]
-USA
-Australia
-Germany
-England
-Netherlands
-France
-Japan
-Singapure
-Canada
[COLOR=red]Масштабируемость[/COLOR]
-Балансировка нагрузок одним щелчком мыши, быстрая смена тарифа
-Запустите любую операционную систему Windows и Linux
-Увеличение серверного пространства в считанные секунды
[COLOR=red]Надежность[/COLOR]
-Инфраструктура построена и ориентирована для производственной среды
-Отказоустойчивость (ни единого сбоя)
-99,9% времени безотказной работы гарантированно