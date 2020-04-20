Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 20 апреля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 154 посетителя
    Форум: Форум хорошего настроения
    Новая тема
    Тема: Дешевые сервера в 9 странах и 7 штатах от 0.34$/сутки!
    • Сегодня! Ciri Cегодня в 13:31 «Ответить»
      [COLOR=Red]Предлагаем воспользоваться услугами нашего нового сервиса [ссылка скрыта, авторизуйтесь][/COLOR]
      -Быстрый запуск серверов
      -Удобное управление через панель
      -Посуточная гибкая тарификация
      -Бесплатная лицензия Windows, доступ по RDP
      -Бесплатный пробный период

      [COLOR=red]Локации в 16 Дата-центрах на четырех континентах:[/COLOR]
      -USA
      -Australia
      -Germany
      -England
      -Netherlands
      -France
      -Japan
      -Singapure
      -Canada

      [COLOR=red]Дествуют следующие цены на сервера:[/COLOR]
      ****************************************
      1 CPU, 1GB RAM, 25GB SSD, 1000GB Traffic
      $10/month, $0.34/day
      ****************************************
      1 CPU, 2GB RAM, 55GB SSD, 2000GB Traffic
      $20/month, $0.67/day
      ****************************************
      2 CPU, 4GB RAM, 80GB SSD, 3000GB Traffic
      $40/month, $1.34/day
      ****************************************
      4 CPU, 8GB RAM, 160GB SSD, 4000GB Traffic
      $80/month, $2.67/day
      ****************************************

      [COLOR=red]Масштабируемость[/COLOR]
      -Балансировка нагрузок одним щелчком мыши, быстрая смена тарифа
      -Запустите любую операционную систему Windows и Linux
      -Увеличение серверного пространства в считанные секунды

      [COLOR=red]Надежность[/COLOR]
      -Инфраструктура построена и ориентирована для производственной среды
      -Отказоустойчивость (ни единого сбоя)
      -99,9% времени безотказной работы гарантированно

      [COLOR=red]Контакты:[/COLOR]
      Сайт: [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      Telegram: [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
      E-mail: [email][ссылка скрыта, авторизуйтесь][/email]
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода