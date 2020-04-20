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    Тема: Английский по скайпу
    • Сегодня! Irisha30 Cегодня в 13:06 «Ответить»
      Давайте обсудим обучение английским по скайпу.
      Я, занимаюсь в Englishdom уже более года по рекомендации подруги. Привлекло то, что занятия ведут опытные преподаватели и разрабатывается индивидуальная программа в зависимости от интересов и пожеланий студента. С моим преподавателем мы общаемся как подруги, обсуждаем события дня, болтаем и как бы в дополнение изучаем грамматику без зубрежки. Такое чувство, что ты в кафе с подругой, а не на каком-то скучном занятии) Посмотрите отзывы [URL=https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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