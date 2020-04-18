Здравствуйте, форумчане, подскажите, куда обратиться по поводу аренды спецтехники? Собираемся строить дом, пока даже не знаю, какая спецтехника будет нужно, будем разбираться по ходу строительства, но автокран и экскаватор нужны точно.
Здравствуйте. Выбор большой на самом деле. Когда нашей фирме понадобился кран и экскаватор, то мы обратились в компанию Дэкарстрой, чтобы арендовать спецтехнику [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Нужную технику они предоставили нам сразу. По цене нас тогда все устроило. Сделали работу как надо в нужные нам сроки. Кстати, эта компания имеет большой автопарк специальных машин различного назначения, это будет вам как раз, ведь пока сами точно не знаете, какая спецтехника вам нужна будет позже.