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    Сб., 18 апреля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где арендовать спецтехнику?
    • Сегодня! Муровлянин Cегодня в 01:18 «Ответить»
      Здравствуйте, форумчане, подскажите, куда обратиться по поводу аренды спецтехники? Собираемся строить дом, пока даже не знаю, какая спецтехника будет нужно, будем разбираться по ходу строительства, но автокран и экскаватор нужны точно.
      • Сегодня! Artur22 Cегодня в 01:20 «Ответить»
        Здравствуйте. Выбор большой на самом деле. Когда нашей фирме понадобился кран и экскаватор, то мы обратились в компанию Дэкарстрой, чтобы арендовать спецтехнику [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Нужную технику они предоставили нам сразу. По цене нас тогда все устроило. Сделали работу как надо в нужные нам сроки. Кстати, эта компания имеет большой автопарк специальных машин различного назначения, это будет вам как раз, ведь пока сами точно не знаете, какая спецтехника вам нужна будет позже.
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