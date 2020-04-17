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    Пт., 17 апреля 2020г.
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    Тема: Хочу ноутбук до 30000 рублей
    • Сегодня! Lubomir Cегодня в 10:06 «Ответить»
      Раньше можно было предположить, что «чем больше денег потратите, тем лучше вы получите товар». Но для электроники это не совсем правильная мысль. Не обладая большим бюджетом, хочу постараться найти тот самый «драгоценный камень», который будет радовать меня долгое время)
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