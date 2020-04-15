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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ребята так хочу купить беседку для дачи.
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 17:28 «Ответить»
      Всем привет. Ребята так хочу купить беседку для дачи. Но не знаю даже где купить ее. Может кто сталкивался с такой проблемой!
      • Сегодня! dasha23 Cегодня в 17:29 «Ответить»
        Привет. Конечно сложновато найти такое в интернете. Но я знаю компанию которая этим занимается. И я точно знаю что ты можешь у них купить беседку. [ссылка скрыта, авторизуйтесь] это отлично если у вас большая семья!
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