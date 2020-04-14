Самое главное в налаживании отношений ребенка и собаки - это отсутствие гиперэмоций.
Когда ребенок прыгает, скачет, собака тоже заводится, и вам двух беспокойных существ очень сложно остановить! Поэтому будем обучать обоих правильно себя вести и общаться.
А когда собака начинает эмоционировать, она перестает думать и выбирает природные реакции - гавкает, прикусывает, толкается лапами - она может это делать и на основе игры, страха или агрессии.
Исходя из этого, вводим правила -
- ваше состояние во время работы ребенок и собака максимально спокойное - голос ровный и внутри вас океан любви и мира))
- заранее договоритесь о том, что у вас будут моменты, когда вы можете сказать команду "остановись" (поиграйте в игру "море волнуется раз" в этой игре ребенок делает любые действия, пока вы проговариваете - море волнуется раз, море волнуется два, три...но только вы сказали "морская фигура замри ребенок замирает в одной позе.
Поиграйте в эту игру с ребенком) и договоритесь что на слово замри он будет останавливаться на месте
- для собаки запаситесь вкусными лакомствами
- до занятий научитесь видеть сигналы дискомфорта и усталости, что заканчивать занятия вовремя.
Посмотрите здесь https://sunny.dog/2020/04/04/mimika-sob ... ly-stresa/
Примеры игры
Подход по занятиям лучше делать пять-десять минут, до двадцати - не больше, в зависимости от того, как ребенок концентрируется, как он выдерживает нагрузки.
Дома - ребенок прячет игрушки/вкусняшки и собака их находит;
https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
https://sunny.dog/2018/07/20/poiskovye-igry/
Первое. Ребенок прячется за какое-то дерево. В этот моменты вы отвлекаете внимание собаки с помощью кусочка на себя. Когда ребенок спрятался, вы говорите собаке - "ищи, *имя ребенка*!" Только собака нашла ребенка, он отдает ей из своей ладошки еду, опять включаете внимание собаки на себя. Ребенок убегает, прячется, собака ищет сначала за деревьями, потом в кустах. Если трава - ребенок может лечь, если тепло на улице. Таким образом, собака начинает отслеживать, где ребенок, и у него есть ассоциация, что ребенок это что-то вкусное и полезное. И необходимо за ним следить.
Второе. На улице я предлагаю детям делать интересные упражнения в виде трюков, используя разные предметы. Дети могут поставить палочки или поставить баклажечки и провести собаку между баклажками змейкой, сделать всякие интересные поворотики. Или сделать движение собаки зигзагом, когда собака идет за ручкой ребенка, за кусочком еды в одну сторону, потом резко поворачивается в другую. И таким образом собака начинает двигаться.
Для чего мы это все делаем? Чтобы пес начал получать позитивные эмоции вместе с ребенком, и они начали совместно работать. Благодаря этому у них начинают выстраиваться доверительные отношения.
И заметьте - когда мы гуляем с собакой на улице, мы не даем ребенку командовать "сидеть", "лежать", "ко мне", "рядом". Эти команды заставляют собаку напрячься, подчиниться, слышать, и многие собаки будут сопротивляться этому. В их глазах ребенок - это существо, которое по статусу на уровне с ними, это щенок или ниже. Это нормально! В таком случае собака будет его оберегать, любить, она не будет выяснять с ним отношения с точки зрения чья косточка или чей мячик. И она будет с удовольствием все отдавать, потому что статус ребенка меньше.
А когда ребенок начинает командовать собакой, пес начинает думать - так, ты каким-то образом хочешь на меня воздействовать? Ты уверен?! И тут могут быть конфликты. Поэтому мы ни в коем случае не даем ребенку командовать собакой "лежать", "сидеть", "стоять" и другим командам. Мы учим, что ребенок может общаться с собакой через трюки, через игру, через интересные занятия, и благодаря этому у них будут выстраиваться отношения, основанные на дружбе, а не подчинении или какой-либо жесткости.
Важный момент
Уберем все игры, когда вы используете руки для хватания, нападения на щенков. Очень многие люди любят играть с щенком таким образом, и когда на щенка начинает огрызаться хвалят, или поощряют тем, что убирают руки от него. Взрослый человек себя чувствует так, как будто он укротитель волков. Это так интересно, когда зубы щелкают возле руки, щеночек немножко злится, а вы нападаете!
Некоторые люди думают, что они учат таким образом щенка охранять. Нет! Вы нападаете на щенка с помощью руки - щенок самообороняется. Он учится не охранять, а защищаться от вас. И в будущем чаще всего охранника нормального не получится. Второй момент. Вы приучаете, что лидер или тот, кто главный дома, может с помощью силы решать какие-то вопросы. И переносит эту модель поведения на детей, и в будущем щенок, он начинает также жестко играться с детьми. Также вы показываете ему очень жесткие и сильные игры, и он начинает с другими щенками с маленькими собачками таким же образом начинает проявлять себя.
А так же вы показываете щенку - что кусаться это норма его жизни и логично щенок начинается кусать всех
Вы начинаете сами общаться с щенком медленно и спокойно!
Взято с сайта Sunny.dog
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