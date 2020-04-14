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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Как определить профессию для подростка
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:48 «Ответить»
      У нас сын, обычный подросток. Ничем особенным не выделялся. Как и все
      интересовался, музыкой, гаджетами, сидел в компьютере. Учился хорошо.
      Впереди – последний год обучения в школе. Нужно решать, куда идти
      учиться дальше, чем заниматься. Говорила с ним на эту тему. Он честно
      сказал, что пока не знает кем хочет стать. Неплохо рисует, быстро
      разбирается с задачками по математике. Информатику знает хорошо. В
      общем, когда нашла эти консультации для подростков, решила попробовать,
      узнать мнение специалиста, чтобы помог сыну и мне определиться с
      выбором профессии. [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Сын немного
      поупирался, потом согласился. Тем более что никуда идти не надо. Можно
      пообщаться по скайпу. Сдали пару тестов. Елена Малькова нам помогла.
      Решили выбрать информатику, программирование, роботехнику. Сейчас это
      очень востребованная профессия.
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