Маски трехслойные медицинские одноразовые рекомендованы
для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Используются в медицине, косметологии, пищевой и другой
промышленности, в быту. Должны применяться в местах с
повышенным содержанием опасных веществ в атмосфере.
( В отличии от ватно-марлевых повязок или простых марлевых
повязок обеспечивают высокую степень защиты.) Маски обеспечивают
трехкратную фильтрацию вдыхаемого воздуха, препятствуют
проникновению чужеродных веществ: вирусов, бактерий и
др. в дыхательные пути. Коэффициент бактериальной
фильтрации (КФБ) - 0,98. Не нарушают нормальный режим дыхания.
Влагонепроницаемы.
8 (985) 861-30-33
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