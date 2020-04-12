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    Вс., 12 апреля 2020г.
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    Тема: Договоры отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 15:19 «Ответить»
      Согласно действующему законодательству, договоры отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в Роспатенте подлежат государственной регистрации, к ним предъявлялся высокие требования к уровню юридической техники. Помогут Вам ведущие юристы по договорам отчуждения исключительных прав, создание и регистрация договора отчуждения, подготовка - от 10 рабочих дней, Цена за договор - от 30 000, регистрация в Роспатенте от 2 месяцев. Получить консультацию по договорам отчуждения Вы можете заполнив специальную форму на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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