Согласно действующему законодательству, договоры отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в Роспатенте подлежат государственной регистрации, к ним предъявлялся высокие требования к уровню юридической техники. Помогут Вам ведущие юристы по договорам отчуждения исключительных прав, создание и регистрация договора отчуждения, подготовка - от 10 рабочих дней, Цена за договор - от 30 000, регистрация в Роспатенте от 2 месяцев. Получить консультацию по договорам отчуждения Вы можете заполнив специальную форму на сайте [ссылка скрыта, авторизуйтесь]