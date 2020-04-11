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    Сб., 11 апреля 2020г.
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    Тема: Верификация профиля
    • Сегодня! Poomidor Cегодня в 00:25 «Ответить»
      Ребята, а кто-то сталкивался с проблемой верификации профиля в Инстаграм? Мы зарегистрировали бизнес-аккаунт несколько месяцев назад, не нарушаем никаких правил, но он до сих пор не верифицирован. А нам нужны продажи с этого аккаунта и как можно быстрее.
      • Сегодня! Efym Cегодня в 00:34 «Ответить»
        Такая проблема на самом деле возникает у многих. Подождите еще пару-тройку месяцев (ну, может, и не пару) и аккаунт верифицируют. У вас все равно нет другого выхода.
        • Сегодня! Rombo Cегодня в 01:10 «Ответить»
          Да уж, сочувствую Вам - планировали одно, а получили другое. Но без подтверждающей галочки о прохождении верификации Вам будет сложно совершать продажи - потенциальные покупатели не доверяют таким профилям, каким бы качественным не был контент. Если вопрос касается заработка денег, то, может, нужно сначала вложить некоторую сумму, чтобы получить гешефт. Поэтому рассмотрите вариант, который позволит купить эту синюю галочку [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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