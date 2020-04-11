Ребята, а кто-то сталкивался с проблемой верификации профиля в Инстаграм? Мы зарегистрировали бизнес-аккаунт несколько месяцев назад, не нарушаем никаких правил, но он до сих пор не верифицирован. А нам нужны продажи с этого аккаунта и как можно быстрее.
Да уж, сочувствую Вам - планировали одно, а получили другое. Но без подтверждающей галочки о прохождении верификации Вам будет сложно совершать продажи - потенциальные покупатели не доверяют таким профилям, каким бы качественным не был контент. Если вопрос касается заработка денег, то, может, нужно сначала вложить некоторую сумму, чтобы получить гешефт. Поэтому рассмотрите вариант, который позволит купить эту синюю галочку [ссылка скрыта, авторизуйтесь]