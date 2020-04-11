Сайт Hydra Onion предоставляет своим потенциальным клиентам разные пикантные товары. Тут имеется все, что невозможно приобрести в простом магазине. В продаже документация любого рода, дипломы, паспорта, денежные купюры, банковские карты, аптечные препараты, химические реактивы и многое другое. Заказ привозится в любой уголок нашей страны совершенно анонимно. Сам сайт играет второстепенную роль между заказчиком и реализатором товара. В случае если вам надо онион сайты [ссылка скрыта, авторизуйтесь] - то, что Вы искали!
Вход на ресурс совершается по специальной ссылке или рабочему зеркалу. Данные прошедших регистрацию пользователей не разглашаются и хранятся в строжайшем секрете. На любого человека заводится личный кабинет, в котором совершаются все операции.
Удобнее всего переходить на портал с помощью ТОР-браузера, который гарантирует надежность. Ресурс позволяет устанавливать анонимное соединение, что еще раз обеспечивает безопасность. Но правильнее будет постоянно чистить куки и историю посещений для того чтобы данные не попали в руки мошенников. Доставка совершается разными способами: посредством курьерской службы доставки или посредством тайников.
Этот ресурс - это площадка скрытых продаж, где можно заказать нелегальные товары. Здесь важную роль играет анонимность, из-за этого переход выполняется при помощи определенной ссылки. Особенности ресурса заключаются в следующем:
• финансовые операции выполняются посредством биткоина;
• обмен валюты проводится в личном кабинете;
• переход выполняется посредством зеркала Гидры;
• ресурс работает всегда.
Переход на сайт осуществляется через ТОР-браузер. Для этого Hydra tor нужно сначала установить и и выполнить настройку соединения. Настройки производятся один раз, после этого переход выполняется через кнопку «Соединиться».
Заходить на сайт можно как с ПК, так и с телефона, что весьма удобно. Чтобы реализовывать товар или покупать его, нужна регистрация. Пользователь сможет пройти регистрацию как заказчик или как продавец. Это зависит от того, какую деятельность пользователь будет осуществлять на портале.
В разделе «Категории» можно подобрать вид товара и перейти к его поиску. Категория «Товар» указывает на конкретный продукт. В Категории «Магазины» можно отыскать информацию о продавцах. Ресурс работает не очень давно, но пользуется огромной популярностью. На портале прошло регистрацию более двух миллионов покупателей и продавцов.