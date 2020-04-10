У каждой из доступных на сегодняшний день отопительных автономных систем существуют свои особенности, преимущества и недостатки. В этой теме я рассмотрю основные особенности различных систем отопления, теплого пола и горячего водоснабжения Вашего дома.
Газовое отопление.
Даже если Ваш участок или дом не газифицированы, природный магистральный газ можно до газификации заменить на сжиженный, из баллонов или газгольдера. В качестве основного оборудования газовой котельной выступает газовый котел, который может быть как классическим, так и современным конденсационным, отличающимся повышенной производительностью. Более дорогие модели газовых котлов отличаются повышенной надежностью, удобным управлением с возможностью тонкий настроек, позволяющих снижать потребление газа. Внутри камеры сгорания газового котла происходит процесс сгорания газа, соответственно, обязательной опцией газовой котельной должна стать установка дымохода для отведения побочных продуктов этого процесса сгорания. Чтобы обеспечить безопасность использования газового котла и всего оборудования газовой котельной, рекомендуется устанавливать различные элементы безопасности, которые будут «реагировать» на потенциальные утечки газа - датчики и газоанализаторы.
Электрическое отопление частного дома.
Современные электрические котлы, использующие электроэнергию для нагрева жидкого теплоносителя системы отопления позволяют в несколько раз снизить расход электричества на отопление, по сравнению с обычными обогревателями. Секрета в этом нет никакого, все происходит исключительно за счет физический свойств воды, медленно отдающей тепло через радиаторы или теплый пол. Электрические котлы обладают самой чувствительной регулировкой и уже встроенной минимальной автоматикой, позволяющей упростить управление системой отопления. При отсутствии возможности подключения газового отопления электрическое станет отличным вариантом, помогающим, как минимум, при невысоких затратах поддерживать в доме положительную температуру в период отделки помещений и ожидания подведения магистрального газа. В последствие этот котел можно использовать в качестве резервного.
Радиаторное отопление и теплый пол.
Для полноценной системы отопления монтажа одной котельной недостаточно - необходимо установка оборудования, которое будет отдавать тепло от нагретого котлом теплоносителя (воды или антифриза) непосредственно в помещения, согревая находящихся в нем людей. При правильной проектировании и грамотном подходе к монтажу стоимость системы водяного напольного отопления (теплых полов) примерно равна цене установки радиаторного отопления. В отличие от радиаторов, которые нагреваются до 60 градусов, что приводит к сгоранию пыли на их решетках, теплый водяной пол требует более низких - до 40 градусов, температур, что делает эту систему более подходящей для аллергиков и чувствительных к пыли жильцов дома.
При монтаже системы отопления в частном доме разумно сразу же производить разводку труб горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, организовывая при этом нагрев воды от отопительного котла с помощью водонагревателя косвенного нагрева.
источник - https://amikta.ru/otoplenie/