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    Чт., 9 апреля 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: фитнесс браслет
    • Сегодня! Луня Cегодня в 12:30 «Ответить»
      Решила заняться фигурой и вот ищу фитнесс браслет отслеживанием сна, с шагомером, с счетчиком калорий, с измерением расстояния, с уведомлением о бездействии. Какой лучше взять?
      • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 17:21 «Ответить»
        Ну так покупайте такой, в котором есть все те функции, которые вы перечислили.
        • Сегодня! simonov Cегодня в 17:24 «Ответить»
          Очень хорошая идея! За своей фигурой и здоровьем нужно внимательно следить! Я вот тоже недавно начала активно заниматься спортом и перешла на ПП, но понимаю, что этого мало, нужно тоже посмотреть фитнес браслет [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Вот только я хочу еще ко всем вашим требованиям чтобы был яркий и удобный, какой выбрать?
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