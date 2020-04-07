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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Аппендицит у дедушки
    • New! Vikka22 Cегодня в 17:09 «Ответить»
      Всем привет! Такой вопрос: вчера дедушку увезли на скорой с подозрением на аппендицит. Сегодня должны были операцию сделать, но деда уже старый, давной за седьмой десяток перевалило. Телефон молчит, наверное, от наркоза отходит или что, не пойму, у него ведь и со слухом проблемы, а в больницу идти сейчас тревожно, я совсем не разбираюсь в этих приемных и не приемных часах, да и нельзя ведь - самоизоляция в стране. Подскажите, кто что знает - чем его порадовать, что в больницу принести и все такое. И чем это воспаление чревато в его возрасте. Понимаю, что ничем хорошим, но хочется конкретики.
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