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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Вибропогружелтели
    • New! vikivistos Cегодня в 10:12 «Ответить»
      Для фундамента нам понадобились вибропогружелтели. Подскажите пожалуйста кто может нам сдать в аренду на 1 месяц? Мы хотим дом строить. Начинаем естественно с фундамента.
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