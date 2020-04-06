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    Пн., 6 апреля 2020г.
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    Форум: Форум хорошего настроения
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    Тема: Заработок в интернете через простое расширение.
    • Сегодня! rjczr62 Cегодня в 12:12 «Ответить»
      https://clck.ru/ModCC
      Оплата
      за просмотр тизеров

      В правом нижнем углу вашего браузера будут появляться тизерные объявления (размером не более 450x200). Оплата за просмотр тизера зависит от установленного рекламодателем таймера (времени обязательного просмотра)

      Оплата
      за открытие сайтов
      Периодически в вашем браузере будет появляться диалоговое окно с предложением перехода на сайт рекламодателя. Если вы согласитесь с предложением, сайт рекламодателя будет открыт в новой вкладке, а на ваш счет поступит оплата в размере 0.03 руб.

      Вам будет доступна история каждого зачисления, включая реферальные начисления до последнего уровня. В разделе Статистика переходов ведется запись каждого перехода, сделанного по Вашей реферальной ссылке.
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