В правом нижнем углу вашего браузера будут появляться тизерные объявления (размером не более 450x200). Оплата за просмотр тизера зависит от установленного рекламодателем таймера (времени обязательного просмотра)
Оплата
за открытие сайтов
Периодически в вашем браузере будет появляться диалоговое окно с предложением перехода на сайт рекламодателя. Если вы согласитесь с предложением, сайт рекламодателя будет открыт в новой вкладке, а на ваш счет поступит оплата в размере 0.03 руб.
Вам будет доступна история каждого зачисления, включая реферальные начисления до последнего уровня. В разделе Статистика переходов ведется запись каждого перехода, сделанного по Вашей реферальной ссылке.