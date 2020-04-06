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Платят за: лайки, вступления, просмотры, репосты.
Множество лёгких задач, за выполнение которых сразу вам и заплатят. Необходимо иметь аккаунты в соцсетях для получения и выполнения таких задач. Очень удобный интуитивно понятный интерфейс.
Получайте 10% от пополнения баланса вашими партнёрами и 20% от их заработка! Установите расширение и выполнение задач станет автоматическим.
https://clck.ru/MKWVN
Платят за: лайки, вступления, просмотры, репосты.
Множество лёгких задач, за выполнение которых сразу вам и заплатят. Необходимо иметь аккаунты в соцсетях для получения и выполнения таких задач. Очень удобный интуитивно понятный интерфейс.
Получайте 10% от пополнения баланса вашими партнёрами и 20% от их заработка! Установите расширение и выполнение задач станет автоматическим.