Чтобы начать зарабатывать таким способом придётся многому научится, приобрести навыки и сноровку. Возможно, я не прав в своих убеждениях, но пока я не верю в заработки с таким количеством нулей в зарплате. Позже вы поймёте, что работать и зарабатывать можно только на проверенных временем сайтах. Когда набрав рефералов, вложив силы, средства и время, привлекательные на первый взгляд сайты вдруг исчезнут со всем этим богатством, зачастую даже без оплаты за выполненную работу.
Сам работаю на проверенных мною сайтах и заработок мой превысил тот, который я получал на прежнем месте работы (поэтому оттуда и ушёл) и он постоянно растёт (рефералы помогают). Список сайтов, на которых я работаю, ниже. Попробуйте, выберите для себя более подходящие и удобные и зарабатывайте. Сайты, где желательны раскрученные аккаунты в соцсетях, платят больше. Необходимо завести электронные кошельки, куда вам будет перечисляться зарплата. Важно: внимательно изучайте инструкции каждого сайта!
https://zen.yandex.ru/media/id/5a3c0c28ad0f227b53088523/kak-nachat-zarabatyvat-v-internete-nachinaite-s-prostogo-5e65f7fe0e268f193d65e4ac?from=editor