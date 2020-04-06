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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Как установить Linux Mint на ноутбук?
    • New! elenn70 Вчера в 23:32 «Ответить»
      Здравствуйте. Не получилось самой установить Linux Mint на ноутбук. Модель Lenovo G50, может что-то не так делаю.
      • New! koenn Вчера в 23:36 «Ответить»
        Подробное пошаговое руководство по установке и дальнейшей настройки Linux Mint вы можете посмотреть на этом тематическом форуме [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Работает система из коробки хорошо, быстро , пользоваться ей удобно. Просто следуйте советам этим и у вас все получится.Это несложно.
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