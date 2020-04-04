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    Сб., 4 апреля 2020г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Закон о продаже черноземов Украины. Тот самый.
    • KonstantinS Вчера в 23:19 «Ответить»
      Закон о продаже земли на Украине на русском языке.
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      Все больше самостийности.
      Пример, как не надо.
      Самостийно продать свою землю, надо быть истино самостийным.
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