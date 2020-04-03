Сейчас у меня много свободного времени, ни один вечер не обходится без просмотра фильмов или сериалов. Смотрю на разных сайтах, задаю в поисковике, не всегда удобно, хочу найти один постоянный сайт, чтобы всегда был в закладках. Что посоветуете?
Вот уже около 2-х лет назад открыла для себя максимально подходящий сайт для просмотра онлайн [ссылка скрыта, авторизуйтесь] , поиск удобный, есть интересные подборки не только по по жанрам и времени выхода, но и стране. А главное, достойное качество, новинки и серии добавляются быстро.