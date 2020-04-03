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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Доски
    • Сегодня! Муровлянин Cегодня в 01:18 «Ответить»
      здравствуйте, мне мастер сказал, купите доску из сосны, я подскажу не плохого продавца, если сами не найдете...так вот, а что, доска из другой породы не подойдет для отделки?
      • Сегодня! Artur22 Cегодня в 02:27 «Ответить»
        Здравствуйте. Не знаю, пригодится вам моя помощь, но мы месяц назад ставили баньку и нам необходимо был дерево, по совету соседа мы приобрели в этой компании строганные доски [ссылка скрыта, авторизуйтесь] и скажу не пожалели. Все изделия качественные и доставили быстро. Я буду рад если вам пригодится моя рекомендация.
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