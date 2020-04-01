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    Ср., 1 апреля 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Такси в Уфе
    • Сегодня! Муровлянин Cегодня в 01:58 «Ответить»
      Здравствуйте, скажите пожалуйста, какое такси сейчас недорогое в Уфе?
      • New! Artur22 Cегодня в 03:07 «Ответить»
        Здравствуйте, по мне самое дешевое это яндекс такси в Уфе [ссылка скрыта, авторизуйтесь] с этого сайта я сам скачал приложение для вызова такси, так еще дешевле получается, я думаю не просто так это такси стало так популярно во всех городах, потому что дешевое и приезжает быстро.
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