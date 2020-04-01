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    Ср., 1 апреля 2020г.
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    Тема: Удаление зубов
    • Аннет Вчера в 21:58 «Ответить»
      Очень сильно болел зуб, обратилась в клинику [ссылка скрыта, авторизуйтесь] стоматолог сказал, что нужно удалять
      Очень понравился мне врач, сама клиника тоже , чистенькая
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