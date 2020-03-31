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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Кто продает мебель Roche Bobois в Москве?
    • Сегодня! Krisstinna статус: [забанен] Cегодня в 11:58 «Ответить»
      Для ценителей качественной французской мебели поделюсь сайтом компании Roche Bobois, представительство которой находится в Москве. Ассортимент в каталоге большой, по каждому товару вы сможете узнать стоимость и время доставки, менеджер предложит вам лучшую цену. Вот тут можете посмотреть каталог на мебель Roche Bobois в Москве [ссылка скрыта по причине бана]. Мебель продается в двух магазинах. Были месяц назад в одном шоуруме, мебель крутая, смотрится хорошо и очень удобная. Себе уже заказали и диван недавно привезли.
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