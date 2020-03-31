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    Форум: Религия
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    Тема: Православные похороны
    • Сегодня! eva88 Cегодня в 11:38 «Ответить»
      Как организовать православные похороны в Москве?
      • Сегодня! sabarinka Cегодня в 11:40 «Ответить»
        В Москве? Надо же, я как раз недавно из столицы приехала, была на похоронах своей двоюродной тетки. Думала, что в столице цены заоблачные, а нет, нисколько не выше, обращались вот в эту городскую ритуальную службу - [ссылка скрыта, авторизуйтесь] Организовали достойные православные похороны
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